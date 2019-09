Parma-Sassuolo 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Inglese non supera l’esame [FOTO]

Parma-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio un match molto importante valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Parma e Sassuolo in uno scontro per la salvezza. Partita incredibile per il Parma con Gervinho che si è visto annullare due gol, bruttissima la partita di Inglese che ha sbagliato un calcio di rigore decisivo. Per la squadra di De Zerbi partita prevalentemente difensiva, i neroverdi hanno provato a pungere in contropiede senza però essere pericoloso in attacco. Finisce sul risultato di 1-0, nel finale clamoroso autogol di Bourabia. In alto la fotogallery con tutte le immagini del match.

Parma-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb

PARMA (4-3-3): Sepe 6, Darmian 6.5, Iacoponi 6.5, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 6.5; Hernani 6, Barillà 6, Scozzarella 6 (dal 67′ Brugman 5.5); Gervinho 7, Inglese 4 (Dal 78′ Cornelius s.v.), Kulusevski 6.5 (dall’88’ Sprocati s.v.).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6.5; Müldür 6.5, Chiriches 5.5, Ferrari 6.5, Toljan 6.5; Obiang 5, Magnanelli 6.5 (dall”85′ Bourabia 4), Locatelli 5 (dal 46′ Traore 5.5); Berardi 5.5, Caputo 6, Boga 4.5 (dal 67′ Defrel 5.5).