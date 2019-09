Parma e Torino danno spettacolo, ma la vittoria parla… Inglese [FOTO]

Gol ed emozioni nel primo tempo, più tattica nel secondo. Ma Parma e Torino, nel monday night della sesta giornata di Serie A, danno spettacolo. Il primo tempo si chiude addirittura sul 2-2, con in mezzo un rigore fallito, ma a spuntarla sono i padroni di casa nel finale.

Il match si sblocca subito, dopo due minuti. Gervinho, servito in profondità, sfrutta tutta la sua velocità per involarsi tutto solo davanti al portiere e servire Kulusevski che deve solo appoggiare in rete. Reagisce il Torino, il quale trova il pari dopo dieci minuti con Ansaldi che salta di testa tutto solo su cross dalla sinistra di Verdi. Non c’è un attimo di tregua e le emozioni si susseguono a ripetizione. Possibile svolta del match alla mezz’ora: Bremer tocca di mano in area, dopo consulto del Var l’arbitro assegna il rigore ed ammonisce il difensore granata, che era alla seconda sanzione e quindi va fuori. Gervinho, però, dal dischetto si fa ipnotizzare da Sirigu. Un altro rigore, poco dopo, è assegnato al Torino, ma Belotti invece realizza e porta avanti i suoi in inferiorità numerica. Finita? Macché, l’ultima emozione del primo tempo la regala Cornelius in pieno recupero: servito in profondità da Kulusevski, l’attaccante crociato sferra una sassata fortissima su cui Sirigu non può far nulla.

Il secondo tempo è più ‘tranquillo’: il Torino con l’uomo in meno è costretto alla difensiva, il Parma prova l’arrembaggio e va più volte vicino al vantaggio (prodigioso Sirigu su Gervinho e traversa di Hernani tra le altre occasioni), che arriva all’88’: Inglese, entrato nel finale, scambia con Gervinho e deposita in rete dopo che Izzo non riesce ad allontanare. Finisce così, altra vittoria al fotofinish per il Parma che per quanto fatto vedere ha meritato i tre punti. Nel Torino ha pesato l’inferiorità numerica. In alto la FOTOGALLERY del match.