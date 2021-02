Si è concluso il lunch match della 23esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Udinese che si sono affrontate in una sfida fondamentale per la lotta salvezza. La gara è stata spettacolare e ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto: è quanto emerso anche dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La prima parte è di marca dei padroni di casa che si portano in doppio vantaggio con le reti di Cornelius e Kucka su calcio di rigore. I tre punti sembrano già in cassaforte per D’Aversa, ma nella ripresa si registra la reazione dell’Udinese che raggiunge il pareggio con Okaka e Nuytinck. Finisce 2-2, in alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Parma-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

Parma (4-3-3): Sepe 6; Conti 6, Bani 5, Gagliolo 6.5, Pezzella Giu. 6.5 (dal 79′ Laurini s.v.); Kucka 7, Brugman 6 (dal 70′ Cyprien 5.5), Hernani 6.5 (dal 66′ Grassi 6); Karamoh 6 (dal 66′ Man 5.5), Cornelius 6.5, Mihaila 6 (dal 79′ Bruno Alves s.v.). All. D’Aversa

Udinese (3-5-2): Musso 6.5; Bonifazi 4.5, Nuytinck 6.5, Becao 5 (dal 46′ Molina 6.5); Stryger Larsen 5, De Paul 6.5, Arslan 5.5, Walace 5.5 (dal 46′ Nestorovski 6), Zeegelaar 5.5 (dal 67′ Ouwejan 6.5); Pereyra 6, Llorente 5.5 (dal 60′ Okaka 7). All. Gotti