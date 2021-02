Momenti di grande paura durante la partita del campionato di Serie B tra Ascoli e Salernitana, la sfida si è conclusa con il risultato di 0-2 grazie alla doppietta di Tutino, ma a tenere banco sono le condizioni del calciatore Dziczek.

Il campionato entra sempre più nel vivo e si sono affrontate due squadre in lotta per obiettivi completamente diversi, l’Ascoli per evitare la retrocessione, la Salernitana per la promozione in Serie A. Nei minuti finali grande paura per Dziczek, il calciatore si è accasciato a terra, necessario l’intervento dell’ambulanza. Il giocatore è stato trasportato all’ospedale. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.