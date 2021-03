Paura durante Wolves-Liverpool: colpo alla testa per Rui Patricio, le condizioni del portiere [FOTO e VIDEO]

Sono stati momenti di grande paura per le condizioni di Rui Patricio, il portiere del Wolves è stato colpito duramente alla testa durante la partita di Premier League contro il Liverpool. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol di Diego Jota, la squadra di Klopp si riscatta e torna al successo dopo due sconfitte consecutive. E’ una stagione deludente per i Reds che sono fuori dalla zona Champions League, l’obiettivo è tornare in corsa per il quarto posto. Il Wolves deve invece mantenere la categoria, la situazione sembra molto tranquilla considerando il 13esimo posto il classifica, il vantaggio dalla zona rossa è di 9 punti.

Paura per Rui Patricio

Paura per il portiere Rui Patricio durante la sfida tra Wolves e Liverpool. All’86esimo il portiere è stato colpito dal proprio difensore Conor Coady, il gol è stato annullato per fuorigioco ed il gioco è rimasto fermo per circa 15 minuti. Il portiere è stato subito immobilizzato e portato via in barella. Le sue condizioni non sono preoccupanti: “tutto ok, sta bene ed è cosciente. Ricorda quello che è accaduto, i primi esami sono positivi e starà bene. Ha ricevuto un colpo alla testa e quando è così serio è normale preoccuparsi, ma nel calcio può succedere. Ora dobbiamo prendere le giuste precauzioni, è in buone mani”, le parole alla BBC Sport del tecnico Nuno Espirito Santo. In alto la FOTOGALLERY con le immagini, in basso il video.