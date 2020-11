Non solo risate, amori e passioni, al Grande Fratello Vip si sono registrati anche momenti di paura. Nel dettaglio, subito dopo pranzo, il concorrente Pierpaolo Petrelli ha accusato un malore. Secondo quanto emerso si sarebbe sentito male dopo aver mangiato del pollo, la coinquilina Dayane Mello avrebbe aggiunto del limone, scatenando una crisi allergica in Pierpaolo. E’ stata un’intolleranza alimentare contenuta grazie alla somministrazione di un antistaminico. La modella avrebbe anche reagito, non convinta del malore di Petrelli. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.