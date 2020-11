La Lazio ha conquistato tre punti preziosissimi nella partita del campionato di Serie A contro il Crotone, blitz in terra calabrese con il risultato di 0-2 con le reti messe a segno da Immobile e Correa. E’ un periodo positivo per la squadra di Simone Inzaghi che spera di risollevarsi. Nel frattempo il primo volo per l’aereo personalizzato non è stato da ricordare. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’atterraggio all’aeroporto Pitagora è stato problematico, causa un forte vento che si era abbattuto sulla zona. Sono stati realizzati tre giri in più sulla pista e l’ansia per i calciatori biancocelesti ha raggiunto alti livelli. L’alluvione ha creato altri problemi, tutto il gruppo si è trasferito in pullman all’aeroporto di Lamezia: ad attenderli un volo Alitalia che è arrivato a Fiumicino verso mezzanotte. In alto la FOTOGALLERY.