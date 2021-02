Momenti di grande paura per l’attaccante del Napoli Dries Mertens, il calciatore è rimasto coinvolto in un incidente aereo. Non è un buon momento per il belga che deve fare i conti con qualche problema fisico di troppo, la stagione con la maglia del club azzurro è stata molto sfortunata. Adesso si è verificato questo nuovo episodio che per fortuna non ha portato conseguenze dal punto di vista fisico.

L’incidente aereo di Mertens

Nel dettaglio il velivolo sui cui viaggiava Mertens è finito fuori pista, secondo quanto riferito dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, fortunatamente i piloti ed i passeggeri non hanno riportato ferite, ma solo tanto spavento. Durante la fase di atterraggio l’aereo è finito fuori pista. In alto la FOTOGALLERY.