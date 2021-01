Graziano Pellè si prepara al ritorno nel campionato di Serie A, nel frattempo si rilassa in barca a Dubai in compagnia della fidanzata Viky Varga. E’ finita l’esperienza in Cina per l’ex Sampdoria, il tetto imposto agli ingaggi ha portato alcuni problemi ai calciatori e l’intenzione del classe 1985 è quella di cambiare aria. Sono state avviate alcune trattative con altre squadre, la più prestigiosa è sicuramente la Juventus che è alla ricerca di un attaccante per completare la batteria.

Pellè e la fidanzata si rilassano a Dubai

In attesa di trovare una collocazione, Graziano Pellè si rilassa in compagnia della bella fidanzata Viky Varga. Lo scatto in breve tempo ha fatto il giro del web, la coppia è in compagnia di alcune amiche. “Celebrando l’amore, la vita e la donna speciale Alina Gilmanova” ha scritto la modella su Instagram.

Viky Varga si conferma sempre più bellissima con un vestito bianco veramente sexy. L’attaccante è sorridente, in attesa di trovare una squadra e provare a tornare protagonista in Serie A.