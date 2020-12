L’attaccante Graziano Pellé è pronto a tornare in Italia e con lui anche la bella fidanzata Viky Varga. L’esperienza in Cina per il calciatore è ormai giunta al termine, dalla Cina sono arrivate regole ben precise ed è stato stabilito un limite agli ingaggi. Il calciatore guadagna con lo Shandong circa 15 milioni di euro, cifra altissima e che non sarà più corrisposta, al massimo arriverà a 1,5 milioni di euro. Per questo motivo avrebbe deciso di cambiare squadra, nelle ultime settimane sono stati avviati alcuni contatti. Sono diverse le squadre del campionato di Serie A che hanno messo nel mirino l’ex Nazionale, dall’Inter fino al Bologna ed alla Fiorentina.

La fidanzata di Graziano Pellé

L’attaccante Graziano Pellé è legato anche dal punto di vista amoroso ed ormai fa coppia fissa con la bella fidanzata Viky Varga. Si tratta di una modella bellissima che è seguitissima sui profili social, su Instagram sono addirittura 511mila i fan. La ragazza è pronta a seguire l’attaccante in qualsiasi città, l’obiettivo principale è quello di trovare una destinazione in Italia. Nel frattempo si scatena sul web, Viky Varga ha pubblicato scatty super sexy in intimo ed in abito serale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.