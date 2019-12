Pellegrini e Zaniolo inventano calcio, Dzeko lotta e concretizza: Roma da sballo contro la Fiorentina [FOTO]

Dopo la partita tra Sampdoria e Juventus continua il programma valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, continua la stagione importante da parte della Roma, la qualificazione in Champions League a questo sembra l’obiettivo minimo. La squadra di Fonseca gioca un calcio bellissimo e trova un uno-due micidiale, grande azione di Pellegrini che serve Zaniolo, cross in mezzo per Dzeko che non sbaglia. Altra ottima giocata di Zaniolo che si procura un calcio di punizione, il solito Kolarov pennella e trova il gol del raddoppio. Piccola reazione della squadra di Vincenzo Montella che prova a riaprirla con Badelj. Nella ripresa la Roma gioca con un livello altissimo e chiude definitivamente i conti con i calciatori di maggiore qualità, Pellegrini e Zaniolo. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-4, la Roma vola sempre di più.