Pesce d’Aprile, gli annunci più bizzarri: da Diego Costa al Renate a Bellerin al Como [FOTO]

Non sono mancati i Pesce d’Aprile legati al mondo del calcio, alcuni sono stati veramente bizzarri. In particolar modo si sono scatenate le squadre delle categorie inferiori, dal Renate al Como, dalla Casertana al Palermo. Il Renate ha ufficializzato l’arrivo di Diego Costa. “A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver perfezionato il tesseramento del fuoriclasse spagnolo Diego da Silva Costa, meglio conosciuto come Diego Costa. Svincolatosi a fine gennaio dall’Atletico Madrid, 32 anni e oltre 100 reti da professionista dal 2012 ad oggi con i Colchoneros ed il Chelsea, Diego ha deciso di sposare la causa nerazzurra per questo finale di stagione, in attesa di nuove sfide ai massimi livelli. A.C. Renate informa inoltre che il tesseramento è già stato depositato, e che il calciatore sarà a disposizione di mister Aimo Diana per il match di sabato contro l’Olbia. Un enorme ringraziamento va al nostro Presidente, Luigi Spreafico, per aver trasformato un sogno impossibile in realtà”.

Immediata la risposta del Como che ha ufficializzato l’arrivo di Bellerin dall’Arsenal, il Palermo ha presentato la nuova maglia con i colori del Catania mentre la Casertana ha ironizzato sulla gara della discordia giocata in 9 uomini con la Viterbese. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.