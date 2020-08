Una pessima Roma saluta l’Europa League: il Siviglia ai quarti, giallorossi mai in partita [FOTO]

Una brutta Roma. Bruttissima, che abbandona le speranze europee. Oggi la notizia della cessione societaria ed il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, poi la pessima prestazione della squadra di Fonseca contro il Siviglia. Si è conclusa la partita degli ottavi di finale di Europa League, i giallorossi salutano la possibilità di lottare per vincere il trofeo, si conclude così una stagione altalenante. La Roma si è presentata in forma dopo il lockdown, oggi il passo indietro è stato evidente.

Dominio totale per il club spagnolo, la Roma non è stata quasi mai pericolosa, da registrare un’occasione di Dzeko nell’arco dei 90 minuti. In grossa difficoltà tutta la squadra di Fonseca, molto male il portiere Pau Lopez, da dimenticare anche la gara del difensore Ibanez, pessimo anche Bruno Peres. E’ stato sostituito nel secondo tempo Zaniolo, non ha potuto fare niente Dzeko. Siviglia in vantaggio al 22′ con Reguilon, al 44′ il raddoppio di En Nesyri che ha chiuso definitivamente i conti. Nella ripresa anche un gol annullato per la squadra di Lopetegui. Finisce 2-0, nel finale traversa di Banega ed espulsione per Mancini. Roma eliminata agli ottavi di Europa League. In alto la FOTOGALLERY.