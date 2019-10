Il solito Petagna trascina la Spal, la squadra di Semplici vince lo scontro salvezza: Parma non all’altezza [FOTO]

E’ andato in archivio il primo match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Spal e Parma in un match fondamentale valido per la salvezza. Croce e delizia Strefezza che prima è protagonista di una partita molto importante, quasi immarcabile il calciatore di Semplici che è l’uomo più pericoloso e serve anche l’assist per il vantaggio di Petagna con un tiro-cross, nel secondo tempo è invece ingenuo e lascia la sua squadra in 10 per simulazione. Partita che può rappresentare la svolta per la Spal, l’allenatore Semplici era infatti a rischio esonero, boccata d’ossigeno anche per la classifica. Al contrario brutta prestazione del Parma che non riesce a dare continuità, oggi partita non all’altezza in tutti i reparti ma sopratutto in attacco. L’allenatore D’Aversa non può dormire sonni tranquilli, l’inizio di stagione non ha convinto. Finisce 1-0, decide una rete del solito Petagna.