“Pirlo ha chiamato”, i meme più divertenti sulle telefonate dell’allenatore della Juve agli “esuberi” [FOTO]

“Pirlo ha chiamato”. Sui social impazza l’hashtag sulle presunte telefonate dell’allenatore della Juve ai calciatori che non faranno parte del suo progetto. Inevitabilmente ci saranno delle cessioni e, come preannunciato da Andrea Agnelli, uno svecchiamento della rosa bianconera. E gli utenti, come al solito, si sono scatenati con divertenti meme. Si va da ‘Scary Movie’ a ‘Tre uomini e una gamba’ fino a ‘The Ring’, passando per Vanna Marchi e Checco Zalone. In alto la FOTOGALLERY con tutti i meme più divertenti.