Pochettino-Juve? I tifosi non sono d’accordo: “Farà la fine di Giampaolo e De Boer, non ha vinto nulla” [FOTO]

La stagione deve ancora concludersi, con un campionato da vincere e una Champions in ballo, ma già si guarda al futuro. Nella giornata di ieri è uscito fuori il nome di Pochettino come possibile sostituto di Sarri alla Juve in caso di separazione tra le parti. Un rumors, più che altro. Una voce. Nulla più, ad oggi. Le valutazioni saranno fatte a fine stagione, in base agli obiettivi raggiunti. Al momento, al di là degli incontri e dei confronti, la dirigenza è concentrata al campo.

Ma, si sa, quando una voce, una notizia, diventa virale, il “termometro social” sale. Pochettino al momento è in tendenza su Twitter e tanti sono i tifosi ad esprimere un pensiero sulla sua eventuale scelta. La maggior parte, bisogna dirlo, non è d’accordo. “Non ha vinto niente“, si legge. Oppure: “Farà la fine di Giampaolo e De Boer“. O ancora: “In Lega Pro c’è di meglio“. Insomma, molto scetticismo. Noi abbiamo raccolto come sempre alcuni messaggi. Eccoli nella FOTOGALLERY in alto.