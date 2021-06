Politano no, Bernardeschi sì: il web si scatena dopo le scelte di Mancini per Euro 2021 [FOTO]

Continuano ad arrivare le reazioni dopo le convocazioni di Roberto Mancini per gli Europei, in particolar modo ha fatto molto discutere la decisione di inserire in gruppo Bernardeschi al posto di Politano. La Nazionale italiana si candida ad essere una grande protagonista nella competizione, l’obiettivo primario è quello di superare la fase a gironi ma il gruppo ha dimostrato poter lottare anche per la vittoria finale. Il Ct Mancini è stato protagonista di un lavoro veramente eccezionale, adesso dovrà confermarsi anche nelle competizioni più importanti come Europei e Mondiali.

L’allenatore dell’Italia ha deciso di escludere dai convocati Mancini, Politano e Pessina, in particolar modo ha fatto molto discutere quella di Politano. L’ex Inter è stato autore di una stagione veramente importante dal punto di vista tecnico e realizzativo, ma non è servito per garantirsi un posto nell’elenco definitivo. Il web si è come al solito scatenato, in particolar modo è stato messo in evidenza il confronto con Bernardeschi, calciatore reduce da una stagione con tante ombre. In alto la FOTOGALLERY con tutti i meme.