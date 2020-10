Polonia-Italia 0-0, le pagelle di CalcioWeb: Bonucci vince la sfida con Lewandowski, bene Pellegrini [FOTO]

Polonia-Italia, le pagelle di CalcioWeb – Partita equilibrata tra Polonia e Italia, partita valida per la Nations League. Buona gara per la squadra di Roberto Mancini, risposte positive soprattutto in difesa, anche gli esterni si sono confermati preziosissimi in fase di copertura. Bene anche il centrocampo, soprattutto Pellegrini, un pò sottotono la partita di Jorginho. L’ex Napoli ha sbagliato qualche passaggio di troppo. In attacco qualche difficoltà per Belotti, il nuovo acquisto della Juventus Chiesa paga un errore clamoroso a porta vuota nel primo tempo. Gara deludente per la Polonia, poche occasioni da gol nonostante la presenza di Lewandowski. Finisce 0-0, l’Italia si conferma in testa al girone con 5 punti, uno in più di Olanda e Polonia. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Polonia-Italia, le pagelle di CalcioWeb

POLONIA (4-2-3-1)

Fabianski 6; Kedziora 6,5, Glik 6, Walukiewicz 6,5, Bereszynski 5; Moder 5,5, Krychowiak 5; Szymanski 5,5, Klich 6, Jozwiak 6; Lewandowski 5.5.

Italia (4-3-3)

Donnarumma voto 6: per gran parte della partita rimane da spettatore, poco impegnato dagli avversari.

Florenzi voto 6: meglio in fase offensiva, si rende pericoloso con qualche traversone che doveva essere sfruttato meglio dai compagni.

Bonucci voto 7: ottima prestazione del difensore della Juventus, nel primo tempo salva un gol già fatto.

Acerbi voto 7: tiene la posizione con grande personalità, con Bonucci forma un’ottima coppia. Salva un gol nel finale.

Emerson voto 6.5: è un calciatore più offensivo, ma stranamente è decisivo in fase di chiusura. Diagonale bellissima nel primo tempo.

Barella voto 6.5: non si ferma mai, è il motorino del centrocampo. Protagonista anche di continui inserimenti.

Jorginho voto 5.5: brutto primo tempo, sbaglia qualche passaggio di troppo a centrocampo.

Verratti voto 6.5: conferma la solita qualità in mezzo al campo, in fase di copertura commette qualche errore. Passaggio perfetto per Emerson, non sfruttato.

Chiesa voto 5.5: non è stata una brutta partita per il nuovo calciatore della Juventus. Anzi è quello più pericoloso nei primi minuti, ma il gol sbagliato a porta vuota grida vendetta.

Belotti voto 6: tanto movimento, ma negli ultimi metri del campo non è lucido. L’impegno è da mettere in evidenza.

Pellegrini voto 7: è quello che si muove di più, ma non sfrutta le sue qualità. Impreciso su calcio piazzato.

(dal 70′ Kean 6)

(dal 78′ Locatelli s.v.)

(dall’83’ Caputo s.v.)

(dall’83’ Berardi s.v.)