L’emergente pornoattrice italiana Sarah Slave, “accende” il programma radiofonico La Zanzara [FOTO]

Un nuovo nome, italiano e in ascesa nell’intrattenimento mondiale per adulti, ha “acceso” la puntata di giovedì scorso del noto ed irriverente programma radiofonico La Zanzara, condotto su Radio24 dalla coppia di giornalisti Giuseppe Cruciani e David Parenzo. La temperatura si è alzata con l’arrivo in studio della bionda ed efebica Sarah Slave, trentunenne attrice italiana di film hardcore, appena rientrata dai set a luci rosse dell’Est Europa. La giovane performer ha risposto con autoironia alle piccanti domande e curiosità dei due intervistatori, illustrando: il proprio lavoro a Praga davanti alle telecamere, nonché gli scabrosi dettagli circa le performance più estreme che vengono attualmente richieste dal settore a luci rosse e dalle produzioni cinematografiche europee. E, in chiusura di puntata, Giuseppe Cruciani ha attivato, in diretta radio e in rispetto del distanziamento con un telecomando remoto, il sextoy che la esuberante pornattrice indossava sotto ai propri abiti. Una dedica sonora e in favore di microfono, per le gesta di Howard Stern, il famigerato conduttore che ha scandalizzato il pubblico radio degli Stati Uniti durante l’ultimo ventennio del secolo scorso. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini.