Quando la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche, si stavano concludendo i ruggenti anni ’80 e lei aveva appena compiuto 6 anni. Ma, durante l’incontro online organizzato da MOW – Men on Wheels in occasione del Motofestival virtuale di Moto.it, la conturbante Milena Mastromarino, in arte Malena, astro italiano dell’intrattenimento per adulti e volto noto al pubblico televisivo, ha reso omaggio alla scena più famosa della commedia cinematografica con Meg Ryan e Bill Crystal: “Harry ti presento Sally”. La solare attrice di Gioia del Colle (BA) è stata scoperta nel 2016 dal noto regista, attore e produttore internazionale di lungometraggi per adulti, Rocco Siffredi, ma a novembre 2020 ha parafrasato la famosa scena della “tavola calda” nella pellicola diretta da Rob Reiner nel 1989. Sembra Porno, ma non è. E trasmette l’allegria: in collegamento domestico con il direttore di MOW e con i tanti fan connessi alla diretta, la brillante star del cinema a luci rosse ha simulato, con sagace ironia, il raggiungimento dell’acme del piacere, a viva voce e in formato video, omaggiando l’interpretazione che rese tanto celebre l’attrice statunitense Meg Ryan. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, in basso il video.