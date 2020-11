L’affascinante Malena, astro italiano del cinema per adulti e volto noto della TV, si racconta domani durante il MotoFestival: kermesse organizzata da moto.it, online sia dal vivo che on demand, fino a domenica 15 novembre tramite un’innovativa piattaforma in stile netflix. Domani alle 14, in collaborazione con il magazine MOW – Men on Wheels, la solare pornostar di Gioia del Colle (Ba) è attesa per un “inedito appuntamento”, in forma virtuale e via webcam, con Moreno Pisto, direttore della nuova testata lifestyle del gruppo AM Network. La conturbante ex naufraga del famoso reality ed ex membro dell’assemblea nazionale del PD nel 2013, si racconta domani ai visitatori online del MotoFestival, con un dialogo virtuale e a distanza, circa: le passioni, gli interessi e i futuri obiettivi che animano Milena Mastromarino, classe 1986, attrice hard, nota ai più col nome d’arte di: Malena. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.