La pornostar Priscilla Salerno dà i voti: Cristiano Ronaldo, Icardi, Totti e… Mourinho [FOTO]

Priscilla Salerno è una pornostar molto famosa, è salita alla ribalta grazie ai suoi video che non sono passati inosservati. E’ un’amante anche del calcio, come confermato in un’intervista su igossip.it: “Il mio calciatore preferito resta Cristiano Ronaldo. Lo ritengo prima di tutto un atleta fuori dal comune e poi vederlo giocare mi esalta… è potenza, tecnica e genialità. Il mio allenatore preferito era Mourinho; ora ti direi che apprezzo molto Mancini e Guardiola. I calciatori più sexy? Sicuramente Cristiano Ronaldo di qualche anno fa, Mauro Icardi, e ho sempre avuto un debole per Francesco Totti”. Su Instagram è molto famosa, può contare infatti su oltre 213mila follower. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le sexy immagini di Priscilla Salerno.