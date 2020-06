Porte chiuse? Nessun problema, i tifosi del Bohemians usano…le scale [FOTO]

Molti stadi d’Europa sono off-limits per i tifosi. Le porte chiuse obbligano i fans a seguire la propria squadra da casa. Ma non tutti si rassegnano all’idea. E’ il caso dei tifosi del Bohemians, squadra della Repubblica Ceca, che si sono ingegnati per riuscire ad assistere alla gara contro il Jablonec. La soluzione? Salire sulle scale per vedere i propri beniamini. E l’espediente funziona, almeno a giudicare dal risultato dei padroni di casa, che hanno vinto 3-0. In alto la FOTOGALLERY.