Pessima prestazione della Juventus nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto e bruttissima partita del centrocampista Bentancur che si conferma in grandissima difficoltà. La squadra di Andrea Pirlo ha complicato terribilmente il passaggio del turno ai quarti contro un avversario assolutamente alla portata, fatali i primi minuti del primo e del secondo tempo. Un gol di Chiesa ha permesso di lasciare ancora in vita la speranza qualificazione, ma al ritorno servirà sicuramente un’altra squadra. La compagine bianconera è stata troppo prevedibile, non ha mai cambiato passo ed è mancata nei suoi uomini chiave.

La reazione del web su Bentancur

Male l’attaccante Cristiano Ronaldo, l’unico a salvarsi è stato l’autore del gol Chiesa. Pessima la prestazione del portiere Szczesny, ma soprattutto del centrocampista Bentancur. L’uruguaiano è stato protagonista in negativo di un pessimo retropassaggio che ha permesso al Porto di portarsi in vantaggio, ma la prestazione in generale è stata da dimenticare. E non è la prima volta, considerando gli errori commessi anche nelle ultime sfide. Non sono in dubbio le qualità tecniche del calciatore, ma la condizione fisica e mentale non sembra delle migliori, Bentancur avrebbe bisogno di un pò di riposo. E come al solito il web non ha perdonato, in alto la FOTOGALLERY con tutti i meme.