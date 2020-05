“Posso fare da me, però il sesso è sesso”. La pornostar Malena ‘costretta’ all’astinenza [FOTO]

Malena Pugliese è diventata una delle pornostar più famose, si tratta di una scoperta di Rocco Siffredi. E’ stata protagonista anche di un recente servizio de ‘Le Iene’, con Alessandro Di Sarno ha svelato anche qualche segreto del mestiere. In un’intervista a Novella 2000 ha parlato del suo periodo di astinenza, dovuto al Coronavirus. “Il sesso mi manca. Certo posso fare da me, ma il sesso è sesso. È fatto di tante sfumature, ci sono odori, sensazioni, io amo sentire l’odore dell’altro. Non sono fidanzata, ma ho persone non fisse con cui intraprendo rapporti. Un sex toy solo per me stessa non va bene, ho bisogno di essere guardata. Il sesso è anche sentirsi apprezzata, un’iniezione di orgoglio”. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini di Malena.