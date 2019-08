Risultati Premier League, il campionato dell’Arsenal inizia con il botto: pareggio tra Leicester e Wolves [FOTO]

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Si sono giocate altre due partite importanti valide per la prima giornata della Premier League, il campionato ha già regalato grande spettacolo. Inizia alla grande l’Arsenal, la squadra di Emery ha vinto con il minimo sforzo sul difficile campo del Newcastle, i Gunners si candidano ad una stagione da protagonista, decide una rete del solito attaccante Aubameyang al 58′, un risultato giusto per quanto visto in campo. Nell’altro match pareggio 0-0 tra Leicester e Wolves, quest’ultimi dovrebbero essere gli avversari del Torino al prossimo turno di Europa League, finisce 0-0 in attesa del big match tra Manchester United e Chelsea.