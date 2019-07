Premier League Asia Trophy, Manchester City ko ai calci di rigore contro il Wolves [FOTO]

Il Manchester City continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo della squadra di Guardiola è quello di essere protagonista in Premier League ma soprattutto in Champions League, l’intenzione è quella di provare ad arrivare fino in fondo. Nel frattempo la squadra di Guardiola è scesa in campo per la la finale del Premier League Asia Trophy. sconfitta ai calci di rigore contro il Wolves. A Shanghai, i tempi regolamentari si chiudono sullo 0-0 mentre ai calci di rigore decisivo l’errore di Nmecha. Nella finale per il terzo posto successo del Newcastle che ha battuto per 1-0 il West Ham. In alto la fotogallery con le immagini del match.