Continua il Boxing Day della Premier League, il campionato inglese entra sempre più nel vivo e regala grande spettacolo, al momento è il torneo più bello al mondo. Tante partite anche nella giornata di Santo Stefano, rinascita dell’Arsenal che ha vinto contro il Chelsea, l’allenatore Arteta ha salvato per il momento la panchina.

La gara è in archivio già nel primo tempo, i Gunners in doppio vantaggio nei primi 45 minuti con le reti messe a segno con Lacazette su calcio di rigore e Xhaka. Nelle ripresa è Saka a chiudere definitivamente i conti. Nel finale arriva anche il gol della bandiera, è Abraham a siglare la rete del definitivo 3-1, Leno para un calcio di rigore a Jorginho. L’Arsenal sale a quota 17, Chelsea fermo a 25. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.