Premier League, impresa dell’Everton: il Liverpool sbatte contro il muro di Ancelotti, blitz del Chelsea [FOTO]

Il Liverpool non ha vinto. E già questa è una notizia. Altra giornata di Premier League, nelle altre due partite dominio del Newcastle contro lo Sheffield, successo esterno del Chelsea che ha conquistato i tre punti sul campo dell’Aston Villa. Ma tornando al posticipo, la squadra di Klopp non è riuscita a sfondare, impresa dell’Everton che ha chiuso ogni spazio con le unghie e con i denti. La partita non complesso è stata equilibrata, le due squadre hanno dimostrato di non essere al meglio dopo lo stop per il Coronavirus. Molto bene i difensori, mentre qualche imprecisione di troppo per gli attaccanti. Finisce 0-0, il Liverpool deve aspettare ancora poco per festeggiare il titolo, l’Everton sale a 38 punti, a metà classifica. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.