Premier League, Liverpool a valanga sul Norwich: 4-1 all’esordio [FOTO]

PREMIER LEAGUE – Ottimo esordio per il Liverpool che si sbarazza facilmente del neopromosso Norwich. Finisce 4-1. La prima occasione è per i Canaries con Stiepermann al 4′, ma il tedesco spara alto. Al 7′ è il Liverpool a passare con l’autogol di Hanley, che infila la propria porta su un cross di Origi. Il Norwich è coraggioso e ci prova ancora con Stiepermann ma la mira è ancora una volta imprecisa. Il Liverpool, invece, non perdona. Al 19′ è Salah a segnare il 2-0 con un preciso piatto sinistro. Al 22′ Pukki prova ad accorciare le distanze ma Allison si oppone. E allora al 28′ il Liverpool cala il tris. Calcio d’angolo di Salah e stacco imperioso di van Dijk, dominante nell’area avversaria. Al 30′ i Reds sfiorano il poker con una splendida girata di Firmino, ma Krul nega la gioia del gol al brasiliano. Al 42′ Alexander-Arnold pesca Origi che non ha difficoltà a battere Krul per la quarta volta con un bel colpo di testa.

Dominio dei Reds che continua incessante anche nella ripresa. Al 48′ è Henderson a sfiorare il gol, ma la sua conclusione viene deviata sul palo. Al 49′ ci prova Firmino, palla sul fondo. Al 54′ Salah tenta il bis a giro ma stavolta la mira è leggermente imprecisa. Al 63′ il Norwich sfiora il gol con Leitner che scheggia la traversa. Gol delle bandiera che è solo rimandato. Un minuto dopo è Pukki, bomber della scorsa stagione in Championship, a battere Alisson con un destro in diagonale. Nel finale il Liverpool riprende il controllo del match e sfiora il quinto gol con una punizione di Alexander-Arnold, parata da Krul. I Reds ripartono come avevano finito, con una vittoria. In alto la FOTOGALLERY.