Premier League, il Liverpool chiama il Manchester City risponde: 0-5 della squadra di Guardiola al West Ham

Il Manchester City inizia la sua Premier League dilagando contro il West Ham. A Londra finisce 0-5. Partenza su ritmi blandi. Il West Ham è più intraprendente nei primi minuti e tenta qualche sortita offensiva senza riuscire però a rendersi pericoloso dalle parti di Ederson. La prima buona occasione arriva al 9′ ed è per il City: Mahrez calcia da fuori area, ma Fabianski si allunga e manda in corner. Il Manchester City cresce e sfiora il gol con un sinistro violento di David Silva, neo capitano, che esce di poco. Al 22′ è ancora Mahrez a provarci con un sinistro stretto sul primo palo, ma la palla finisce sull’esterno della rete. Il vantaggio è solo rimandato. Al 25′ Walker se ne va sulla destra e mette un traversone in area. Doppia deviazione (la prima di Diop), quella decisiva è di Gabriel Jesus che porta avanti il City. Al 38′ ci prova De Bruyne, ma Fabianski è attento.

Nella ripresa il Manchester City parte forte. Giro palla interminabile, palla a De Bruyne che accende la luce nella manovra offensiva della squadra di Guardiola e serve Sterling che batte senza problemi Fabianski. Un solo giro di lancette e il City trova la rete dello 0-3 con Gabriel Jesus su assist di Sterling. Al 54′ momento storico per il calcio inglese. Entra in scena il VAR, che ravvisa una posizione irregolare di Sterling e annulla la rete. L’esterno del City avanti di pochissimo con la spalla. Al 60′ arriva una grossa occasione per il West Ham con Diop che manda alto di testa sull’uscita sbagliata di Ederson. Il portiere brasiliano si riscatta al 73′ con un doppio miracolo, prima sul Chicharito Hernandez poi su Lanzini. Al 76′ Sterling chiude la partita. Imbucata centrale e l’attaccante inglese beffa Fabianski con un bel pallonetto. Controllo al Var, ma stavolta il gol è regolare. Al’83’ fallo di Diop su Mahrez e calcio di rigore. Aguero si fa parare il tiro da Fabianski, ma il Var fa ripetere il penalty per l’entrata in area dei difensori del West Ham. Dagli undici metri va ancora Aguero che stavolta non sbaglia. Nel recupero arriva la tripletta di Sterling su assist di Gundogan. In alto la FOTOGALLERY.