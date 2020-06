Premier League, il Manchester City domina contro l’Arsenal: è tris, la classifica [FOTO]

Il Manchester City è tornato in campo con il botto. Ultima gara di oggi per la giornata di Premier League, la squadra di Guardiola ha dominato in lungo ed il largo nel big match contro l’Arsenal. La partita non è mai stata in discussione, gli ospiti hanno provato qualche azione solo nei primi minuti.

Il primo tempo sembra indirizzarsi verso lo 0-0, ma a pochi secondi dal fischio è Sterling ad aprire le marcature. L’Arsenal rimane in 10 per l’espulsione di David Luiz e la partita va in archivio. Il Manchester City chiude definitivamente i conti con De Bruyne su calcio di rigore e Foden. I Citizen salgono a quota 60 punti in classifica, Arsenal fermo a 40. In alto la FOTOGALLERY della partita.

