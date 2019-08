Premier League, Manchester United da impazzire: Chelsea umiliato, 4-0! [FOTO]

Si sono giocate altre partite importanti valide per la Premier League, nel primo match successo in trasferta dell’Arsenal che ha ottenuto tre punti preziosi sul campo del Newcastle, poi il big match tra Manchester United e Chelsea, partita che ha regalato spettacolo, emozioni e colpi di scena. Lezione da parte dei Red Devils che hanno dominato in lungo ed in largo, il risultato di 4-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro, male la squadra di Lampard che ha giocato un buon primo tempo forse anche meglio dell’avversario e che è stata anche sfortunata ma nella ripresa non è proprio scesa in campo. La partita si sblocca al 18′ con la rete di Rashford, poi il dominio nella riprese e le marcature di Martial, Rashford e James su grande giocata del centrocampista Pogba. Inizio alla grande dello United, shock quello del Chelsea. In alto la fotogallery.