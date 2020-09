Premier League, il Manchester United vince dopo 10 minuti di recupero!

Si sta giocando un’altra giornata valida per la Premier League, il primo match ha regalato grosse emozioni. Il Manchester United riscatta la sconfitta casalinga contro il Crystal Palace e vince in modo incredibile in trasferta contro il Brighton. Il match si sblocca al 40′ con un calcio di rigore messo a segno da Maupay. Al 43′ arriva il pareggio con un autogol di Dunk.

Nel secondo tempo succede di tutto, Rashford porta in avanti i Red Devils per la prima volta. Gli ospiti sembrano in grado di mantenere il successo, ma il Brighton trova il pareggio con Solly March al 95′. Finita? Macchè. Lo United non molla e addirittura al minuto 110 trova il definitivo 2-3 con un calcio di rigore siglato da Bruno Fernandes.