Premier League, il Norwich è retrocesso in Championship [FOTO]

Arriva un altro verdetto in Premier League, il Norwich è retrocesso in Championship. Per il club fatale la sconfitta nella partita di oggi, ko interno contro il West Ham con il risultato di 0-4. A decidere l’incontro è stato Michail Antonio, il calciatore protagonista di ben 4 gol. Il Norwich ha conquistato appena 21 punti in stagione, è ultimo in classifica con 5 vittorie, 6 pareggi e 24 sconfitte, si tratta della quinta retrocessione dalla Premier alla Championship. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini.