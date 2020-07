Ottimo momento di forma per il Manchester United in Premier League, i Red Devils sono reduci da una serie di risultati utili consecutivi e sono in lotta per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Successo anche sul campo del Crystal Palace, 0-2 il risultato finale con un gol per tempo, le firme di Rashford e Martial. Ma non sono mancati i momenti di paura durante la partita. Brutta caduta per il calciatore Van Aanholt, necessario l’ingresso dei sanitari con l’ossigeno. Il calciatore è uscito dal campo all’84’, al suo posto Mitchell. Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.