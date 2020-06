Calcio estero, vince il Tottenham. In Spagna bene Barcellona e Atletico Madrid [FOTO]

Si sono giocate cinque partite di calcio estero. Due le gare in Premier League. Il Leicester non va oltre lo 0-0 interno conto il Brighton. Vittoria importante per il Tottenham di José Mourinho: 2-0 al West Ham con l’autogol di Soucek e la rete di Harry Kane. Tre le gare della Liga spagnola. L’Atletico Madrid piega la resistenza del Levante sfruttando l’autogol di Gonzalez. Pari 1-1 tra Valladolid e Getafe: al vantaggio di Mata risponde Unal su rigore. Il Barcellona batte di misura l’Athletic Bilbao al ‘Camp Nou’ e mantiene le distanze dal Real Madrid. Decide un gol di Rakitic al 71′. In alto la FOTOGALLERY dei match.