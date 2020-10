Preoccupazione in casa Juventus: le scelte di Pirlo, l’alibi arbitrale e l’involuzione tecnica e tattica [FOTO]

Troppo brutta per essere vera. Una prestazione non all’altezza per una squadra del calibro della Juventus. E’ già il momento dei bilanci per la Vecchia Signora dopo le prime giornate del campionato di Serie A. Un esordio convincente contro la Sampdoria, un avversario che però ha manifestato evidenti difficoltà e che era ancora in rodaggio. Poi il pareggio contro la Roma, un punto strappato per i capelli ma che ha messo in mostra evidenti problemi soprattutto tattici. Un primo campanello d’allarme che è stato confermato nella trasferta contro il Crotone. Una premessa: la Juventus è stata anche sfortunata e penalizzata da alcune decisione arbitrali, la direzione di gara non è sembrata all’altezza. Pesantissima l’espulsione di Chiesa, una decisione dell’arbitro troppo severa ed affrettata.

I problemi della Juventus

Principalmente dal punto di vista tattico. Pirlo non è un allenatore esperto e nella partita di ieri l’ha dimostrato. In primo luogo per le scelte incomprensibili di formazione. La Juventus non può permettersi di giocatore con Frabotta e Portanova, con tutto rispetto per Frabotta e Portanova. Soprattutto la scelta di schierare quest’ultimo è molto discutibile. E’ stata una decisione tecnica e non per mancanza di alternative. Pirlo non sta allenando l’Under 23 ma la prima squadra. E forse ancora non l’ha capito. Nelle prime tre giornate le idee non sono state chiare, tantissimi calciatori sono stati schierati fuori ruolo ed i punti conquistati sul campo sono pure di più per quanto dimostrato. Gli errori arbitrali non devono essere considerati l’alibi.

Sul banco degli imputati è finita anche la dirigenza. La campagna acquisti nel complesso è stata discreta. Sono arrivati buoni calciatori come Arthur, Kulusevski, Morata e Chiesa su tutti. Ma ci sono tantissime lacune, soprattutto sugli esterni ed in fase difensiva. Dopo il nono scudetto consecutivo questa Juventus non sembra all’altezza. A partire dall’allenatore, fino ad arrivare ad una rosa nel complesso costruita male nonostante idee ed una buona disponibilità economica. Agnelli dovrà parlare con Pirlo, altri errori non saranno concessi. A partire dalla delicata partita di Champions League contro la Dinamo Kyev… Ed il web si scatena, in alto la FOTOGALLERY con tutte le reazioni ironiche.