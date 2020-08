Le prime pagine dal mondo dopo PSG-Bayern: da “Inconsolable” a “El dinero no da la felicidad” [FOTO]

Il Bayern Monaco ha trionfato in Europa per la sesta volta, portando a casa la Champions League dopo l’1-0 firmato Coman con cui ha regolato il PSG. Ennesima delusione, invece, per i francesi nonostante i tanti milioni spesi sul mercato. L’Equipe mette in prima pagina le lacrime di Neymar, immagine simbolo del post-partita, e sceglie un “Inconsolable” cpme titolo. Ma c’è anche chi farebbe meglio a guardare in casa propria. E’ il caso degli spagnoli che, nonostante le premature eliminazioni di Barcellona e Real Madrid titolano con ‘Marca’ “El dinero no da la felicidad”, come se i Blancos o i blaugrana non avessero speso un euro per poi fallire miseramente in Champions. In alto la FOTOGALLERY con alcune delle prime pagine dall’Italia e dall’estero.