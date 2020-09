Probabili Formazioni Serie A 1ª giornata: la Juve cambia modulo e uomini, quante sorprese [FOTOGALLERY]

Probabili Formazioni Serie A 1ª giornata – Si comincia. A un mese e mezzo circa dalla fine della tormentata scorsa stagione, domani inizia ufficialmente la nuova. Campionato 2020-2021 che si appresta dunque ad avviarsi tra i soliti, numerosi dubbi legati alle conseguenze da Covid-19 e alla presenza dei tifosi allo stadio.

Ma, alle incertezze extra calcio, seguono anche quelle determinate dal rettangolo verde. La supremazia Juventus, questa volta, rischia di essere un po’ meno “suprema”. Perché alle fatiche della scorsa stagione si aggiungono i dubbi su Pirlo, allenatore completamente inesperto ma che può vantare un grande passato da calciatore e delle idee sicuramente fresche. Perché l’Inter si è avvicinata ancor di più col mercato. E perché si aspettano le conferme di Lazio e Atalanta, oltre alla “rivincita” Napoli. Lazio, Atalanta e Inter, però, posticiperanno il proprio esordio, non scendendo in campo in questo weekend così come lo Spezia. Solo 7 partite in programma, dunque. In alto la FOTOGALLERY illustrata di CalcioWeb con le probabili formazioni delle gare.