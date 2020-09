Probabili formazioni Serie A: come giocherebbero oggi le 20 squadre del massimo campionato [FOTO]

Probabili formazioni Serie A – Dopo una primavera anomala, e un inedito lockdown, è seguita una particolare estate di calcio, con una ripresa altrettanto anomala e una pausa cortissima in attesa della nuova stagione. Ecco, quella nuova stagione, la 2020-2021, è alle porte. Mancano due settimane al primo turno del massimo campionato, dopo la compilazione del calendario effettuata nei giorni scorsi. C’è voglia di normalità, ma serve ancora tanta cautela. Molto probabilmente, almeno per le prime giornate, le gare verranno disputate a porte chiuse, ma c’è un briciolo di speranza in più per le parole di questa mattina del ministro Spadafora, che è andato in controtendenza a quanto affermato dal premier Conte.

Porte chiuse o no, però, è certa la ripartenza ed è certa la nuova normalità. Si parte dalla rivoluzione Juve, dal riscatto di Inter, Napoli e Roma (quest’ultima fresca di nuova proprietà), dalle conferme Lazio e Atalanta, dalle neopromosse Benevento, Crotone (alla seconda possibilità) e Spezia, alla sua prima assoluta in massima serie.

Il calciomercato, nonostante tante operazioni siano state già perfezionate prima, ha aperto ufficialmente i battenti l’1 settembre, una settimana fa, e chiuderà bottega tra un mese, a campionato inoltrato. Già, però, le 20 compagini del massimo campionato si sono mosse per rafforzare i propri organici, alcuni già definiti e altri dei veri e propri cantieri aperti. Come si schiererebbero dunque, ad oggi, le squadre di Serie A? Quale sarà l’11 titolare ai nastri di partenza dopo i movimenti di mercato di ognuno?

Con la FOTOGALLERY illustrata di CalcioWeb abbiamo stilato gli attuali schieramenti al netto di conferme e nuovi acquisti. Questa grafica verrà aggiornata ogni volta che un nuovo arrivo modificherà l’assetto di una delle compagini. C’è attesa, per i tifosi di Juve e Inter ad esempio, di veder aggiornata questa grafica con gli acquisti rispettivamente di Suarez e Vidal. Ecco intanto come si schiererebbero ad oggi. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto.