Probabili formazioni Serie A, oggi giocherebbero così: rivoluzione Crotone, l’Inter rifà le fasce [FOTO]

Probabili formazioni Serie A – Nuovo appuntamento con il focus di CalcioWeb che ci accompagnerà ancora per un po’, nell’attesa che inizi il campionato e si chiuda il mercato. Ad ogni acquisto titolare di una delle 20 squadre del massimo campionato italiano si aggiornerà in automatico l’11 base.

Da segnalare negli ultimi giorni un Crotone scatenato, alle prese con una serie di ufficialità che hanno ormai dato forma allo schieramento di Stroppa. Centrocampo nuovo di zecca con Cigarini, Henrique, Vulic e Rispoli, oltre al precedente arrivo di Magallan in difesa. L’Inter rifà le fasce e dopo Hakimi a destra piazza Kolarov a sinistra. In casa Spezia c’è invece il nuovo portiere, Zoet. Non fa più parte dell’11 titolare della Roma, purtroppo, Zaniolo, che non rientrerà prima di altri 6 mesi dopo l’infortunio in Olanda-Italia e il nuovo calvario. Il sostituto al momento è Under, in attesa di novità di mercato. In alto la FOTOGALLERY illustrata della nostra redazione con le probabili formazioni. Ecco come, ad oggi, giocherebbero le 20 compagini di Serie A.