Psg-Bayern, il doppio volto della finale: la festa dei tedeschi, le lacrime di Neymar [FOTO]

Bayern campione per la sesta volta. Il club tedesco ha vinto la Champions League, in modo meritato dopo una stagione dominata in Germania e ben condotta anche in Europa. Successo in finale contro il Psg, decide una rete di testa dell’ex Juventus Coman. Può recriminare il club francese che ha disputato comunque una competizione all’altezza, infatti ha raggiunto la finale per la prima volta nella sua storia. Ma ad alzare la coppa è stato il portiere Neuer, l’estremo difensore è stato decisivo in alcune occasioni. Ma i tedeschi sono stati più concreti e con un uomo a sorpresa hanno conquistato la vittoria. Al fischio finale è scoppiata la festa, i calciatori scatenati in campo. Poi hanno alzato il trofeo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.