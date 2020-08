PSG sconfitto in finale di Champions, incidenti in Francia: i tifosi prendono d’assalto la polizia [VIDEO]

Scontri e atti vandalici nella capitale francese a conclusione della finale di Champions League persa dal PSG contro il Bayern Monaco. I tifosi transalpini non hanno preso affatto bene la sconfitta e hanno riversato la loro rabbia per le vie della città, toccando anche i luoghi storici e assaltando la polizia. In alto la FOTOGALLERY degli incidenti, in basso il VIDEO.