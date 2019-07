Tra punti fermi e nuovi arrivi è una Roma sempre più ‘italiana’: l’11 capitolino è quasi tutto azzurro [FOTO]

Avrebbe dovuto essere la stagione della consacrazione dopo la semifinale di Champions dell’anno scorso ed i buoni propositi estivi. Ma è accaduto invece tutto il contrario: annata fallimentare per la Roma, con la rivoluzione tecnica attuata in inverno e la ‘deromanizzazione’ avvenuta poche settimane fa. Si riparte, con tante critiche e nuovi progetti. Tra questi, un allenatore straniero ma ‘frizzante’ e sbarazzino. Il tecnico, sì, ma non la squadra. Con il passare dei giorni, e l’ufficializzazione dei primi acquisti, infatti, la squadra capitolina sembra assumere sempre di più connotati ‘italiani‘.

Tante possibili conferme, a meno di ribaltoni, tra cui Florenzi, Pellegrini, Cristante, Zaniolo ed El Shaarawy. Qualche nuovo arrivo, come Spinazzola, senza dimenticare la situazione legata a Barella e il possibile arrivo di Mancini. Coincidenza o reale volontà? Forse la verità sta nel mezzo, sicuramente è un’operazione che potrebbe fare bene al calcio italiano che pian piano sembra stia ripartendo.

Sia chiaro: tante questioni, come quella di Mirante ad esempio, sono al momento da chiarire. Così come si attende di capire cosa deciderà Barella, seppur la scelta sembri chiara. Però, senza voler considerare tutti questi punti interrogativi, in campo la squadra capitolina potrebbe scendere in campo con una formazione quasi interamente azzurra. Andiamo a scoprirla nella FOTOGALLERY in alto.