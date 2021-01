Inizia una nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione’, in onda in prima serata su Italia 1 da giovedì 21 gennaio. La prima novità interessante riguarda Andrea Pucci: sarà il comico il presentatore e le risate sono assicurate. Al suo fianco ci sarà Francesca Cipriani, ex Pupa. I concorrenti si sfideranno in argomenti di cultura generale.

La Pupa e il Secchione, i concorrenti

I concorrenti sono stati già definiti e si tratta di nomi conosciuti sul web per aver partecipato a programmi televisivi. Una protagonista si candida ad essere Jessica Bucci, 25 anni che lavora come commessa. Poi c’è Laura Antonelli, è già considerata influencer. E’ fidanzata con il calciatore della Reggina Andrea Marcucci. Linda Taddei si è classificata al secondo posto al concorso Miss Universo 2019. Miryea Stabile ha partecipato a ‘Ciao Darwin’. Stephanie Bellarte è un’indossatrice. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini delle sexy concorrenti.