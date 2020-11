Qualificazioni Europei, la prima volta nella storia della Macedonia. Ribaltone dell’Ungheria in pieno recupero

Qualificazioni Europei – Si sono giocate interessanti partite valide per la qualificazione agli Europei. Vera e propria impresa della Macedonia che si è qualificata per la prima volta nella storia: contro la Georgia finisce 0-1, decisiva una rete di Goran Pandev su assist di Nestorovski. L’Ungheria ribalta l’Islanda con due gol nel recupero, apre Sigurdsson poi Nego e Szoboszlai fissano il 2-1. Colpo della Slovacchia dopo i tempi supplementari, niente da fare per l’Irlanda, in gol anche Kucka. L’ultimo match si è concluso ai calci di rigore, festa della Scozia contro la Serbia, decisivo un errore di Mitrovic.

Qualificazioni Europei