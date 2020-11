Qualificazioni Europei Under 21, l’Italia domina contro il Lussemburgo e stacca il pass per la fase finale

L’Italia Under 21 continua a convincere nella fase a gironi delle qualificazioni all’Europeo. Gli azzurrini hanno dominato in lungo ed in largo, tutto facile nel match contro il Lussemburgo. Il risultato finale non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, 0-4 il punteggio. L’Italia chiude chiude i conti già nel primo tempo grazie alla doppietta di Scamacca, l’attaccante si conferma in buona forma. Nella ripresa gli ospiti controllano il vantaggio e chiudono i conti con altre due marcature che portano le firme di Pinamonti e Marchizza. Finisce 0-4, l’Italia scappa in classifica a quota 22 punti a più 4 dall’Islanda e stacca il pass per la fase finale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.