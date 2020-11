Qualificazioni Europei Under 21, l’Italia non si ferma: dominio anche contro la Svezia [FOTO]

Qualificazioni Europei Under 21 – L’Italia non si ferma. Nonostante il pass già staccato, gli azzurrini si sono imposti anche contro la Svezia, la partita non è mai stata in discussione. La sfida si sblocca al 27′, il marcatore è Maleh. Nella ripresa l’Italia trova il gol del raddoppio con Raspadori. Gli ospiti provano a rientrare in corsa per la partita e per la possibile qualificazione con il gol Karlsson. Ancora il calciatore del Sassuolo riporta la squadra di Nicolato sul più due, mentre è Scamacca a chiudere definitivamente i conti. Finisce 4-1, l’Italia consolida il primo posto, mentre la Svezia deve abbandonare la possibilità di superare il turno. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.