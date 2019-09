Qualificazioni Europeo Under 21, Italia travolgente: 5-0 contro il Lussemburgo, Nicolato convince [PAGELLE, CLASSIFICA e FOTO]

Dopo il successo all’esordio in amichevole per Nicolato subentrato a Di Biagio, l’Italia Under 21 si conferma anche nel match delle qualificazioni all’Europeo di categoria del 2021. Tutto facile per gli azzurrini a Castel di Sangro dominio contro il Lussemburgo, il risultato di 5-0 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, la partita non è stata mai in discussione. Le reti sono state realizzate nel primo tempo da Locatelli e Kean (entrambe su calcio di rigore), e nel secondo tempo da Sottil, Tumminello e Scamacca. Nel girone dell’Italia sono inserite anche Irlanda, Islanda, Armenia e Svezia. L’Italia tonerà in campo il 10 ottobre nella trasferta contro l’Irlanda con l’obiettivo di bissare il risultato di oggi.

Italia-Lussemburgo, le pagelle di CalcioWeb

Plizzari 6.5; Delprato 6, Bastoni 6.5, Marchizza 6, Sala 6.5 (37’st Trippaldelli sv); Zaniolo 6.5 (14’st Frattesi 6), Locatelli 6.5 (30’st Zanellato sv), Carraro 6; Kean 6,5 (1’st Sottil 7), Pinamonti 6.5 (14’st Tumminello 7), Scamacca 7. In panchina: Carnesecchi, Adjapong, Gabbia, Ranieri. Allenatore: Nicolato 6.5. LUSSEMBURGO (4-4-2): Machado 5; Brandenburger 5.5, Simon 5.5, Korac 5, Held 5.5; Schaus 6 (42’st Kuete sv), Dublin 5.5, Tinelli 5.5 (19’st Avdusinovic 6), Olesen 5; Muratovic 5 (42’st Curci sv), Prudhomme 5.5 (32’st D’Anzico sv). In panchina: Ottele, Duriatti, Osmanovic, Semedo, Schmit. Allenatore: Cardoni 5. ARBITRO: Peter Kjaesgaard (Danimarca) 5.5. RETI: 9’pt Locatelli (rig), 37’pt Kean (rig), 17’st Sottil, 23’st Tumminello, 32’st Scamacca. NOTE: spettatori: 5000 spettatori. Ammoniti: Locatelli, Kean, Korac. Angoli: 5-1 per l’Italia. Recupero: 1′; 4′.

LA CLASSIFICA